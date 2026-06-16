【SKE48 野村実代1st写真集 「美しい方程式」】 6月15日 発売 価格：3,300円 通常カバー 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、「SKE48 野村実代1st写真集 美しい方程式」を6月15日に発売した。価格は3,300円。 撮影は、タイのプーケットで敢行。「海にいること自体がレア」と語る“みよまる”こと野村さんが、初めて披露する水着やランジェリー姿が話題となっ