6月16日、琉球ゴールデンキングスは、2026－27シーズンからホームアリーナの沖縄サントリーアリーナに導入されるLED搭載フロア「VISIONフロア（VISION FLOOR）」を使用し、ホームゲームを開催することを発表した。 クラブによると、プロスポーツチームのホームゲームにおいて、シーズンを通してLED搭載フロアを使用する事例はアジア