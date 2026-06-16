★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３半導体製造装置 ４人工知能 ５量子コンピューター ６データセンター ７フィジカルＡＩ ８地方銀行 ９サーバー冷却 １０蓄電池 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「フィジカルＡＩ」が７位にランクインしている。 生成ＡＩの加速度的な進化は２次元世界にとどま