後場寄り付き直後の東京株式市場では、日経平均株価が前営業日比１８０円高前後とプラス転換した。外国為替市場では１ドル＝１６０円２０銭台近辺の推移。アジアの主要株式市場は高安まちまち。 出所：MINKABU PRESS