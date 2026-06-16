共和工業所が大幅反発している。１５日の取引終了後に、上限を５万株（自己株式を除く発行済み株数の３．８４％）、または４億円とする自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。取得期間は６月１６日から来年５月３１日までで、株主還元と資本効率の向上を図ることが目的という。 同時に２７年４月期の連結業績予想を発表しており、売上高１０７億４０００万円（前期比０．８％減）、営業利益７億２０００万円