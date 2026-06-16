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【北中米W杯グループリーグ第1節】(ロサンゼルス)イラン 2-2(前半1-1)ニュージーランド<得点者>[イ]ラミン レザイアン(32分)、モハンマド モヘビ(64分)[ニ]イライジャー・ジャスト2(7分、54分)<警告>[イ]エフサン ハジサフィ(89分)観衆:70,108人└イランがニュージーランドとのシーソーゲームをドロー、アジア勢不敗継続