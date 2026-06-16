インドネシア・ジャカルタ観光の足として欠かせない「ジャカルタMRT（都市高速鉄道）」。2029年の完成を目指す延伸プロジェクト「フェーズ2A」向け新造車両において、日本の東洋電機製造が電機品を一括受注しました。日本車両製造や住友商事とともに挑む本プロジェクト。現地の深刻な交通渋滞緩和に向けた取り組みと、日本の鉄道メーカーが果たす役割について解説します。延伸区間を走る新造車両48両の心臓部を担うMRTジャカルタ南