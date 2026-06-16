焼きオクラのしょうがポン酢がけ【画像を見る】こうばしく夏野菜を味わう！「焼きオクラのしょうがポン酢がけ」忙しい日にもう一品おかずを増やしたい…そんな時には少ない食材でサッと作れるレシピはいかがでしょう。今回ご紹介するレシピは、下ごしらえしたオクラを焼いて、調味料をかければ出来上がり。オクラの旬、夏にさっぱりと食べたいポン酢じょうゆのシンプルな味付けです。■焼きオクラのしょうがポン酢がけこうばしく焼