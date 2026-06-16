開催：2026.6.16 会場：ダイキン・パーク 結果：[アストロズ] 3 - 9 [タイガース] MLBの試合が16日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとタイガースが対戦した。 アストロズの先発投手は〓緂威、対するタイガースの先発投手はドルー・アンダーソンで試合は開始した。 1回表、6番 コルト・キース カウント0-0から押し出しの死球でタイガース得点 HOU 0-1 DE