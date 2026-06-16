映像嵐株式会社は、APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するViltroxの交換レンズ「AF 90mm F2.2 EVO」を6月16日（火）に発売した。希望小売価格は8万5,000円。 35mm判換算で約135mm相当の焦点距離をもつAF単焦点レンズ。2026年6月にViltroxの公式サイトにて公開されていた製品の1つ。 「EVO」シリーズは、Viltroxブランドのハイスペック志向である「Proシリーズ」と、軽量・廉価志向の「Airシリ&