開催：2026.6.16 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 5 - 4 [ロッキーズ] MLBの試合が16日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとロッキーズが対戦した。 カブスの先発投手は今永昇太、対するロッキーズの先発投手はマイケル・ロレンゼンで試合は開始した。 1回裏、1番 ピート・クローアームストロング 4球目を打ってセンターへのホー