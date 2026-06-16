【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドが、初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 -PICNIC- 』の国内編を、6月15日に大宮公演にてスタートさせた。 ■『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 -PICNIC- 』国内編は全公演が即完売！ 4月に始まった『PICNIC』ツアー。ソウル・バンコク・台北の3都市を回り、いずれも現地のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。 6月15日からスタート