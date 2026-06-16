新潟市でアルコール検査を警察官から求められて拒否したとして、同市の国家公務員の男が６月１３日午前４時１４分、現行犯で逮捕されました。 警察によりますと、男は１３日午前３時４８分ごろ、同市中央区で飲酒運転（自転車）のアルコール検査を求められことに対して拒否したということです。 逮捕後の呼気検査では、アルコールが検出されたそうです。