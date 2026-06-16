ことしに入って確認された、はしかの患者数は525人となりました。厚生労働省によりますと、はしかの患者は今月7日までの1週間で全国で新たに2人確認されました。千葉県と群馬県で1人ずつ報告されています。また、ことしの累計は525人にのぼり、去年の同じ時期のおよそ3.9倍となっています。呼吸器内科の寺嶋毅医師によりますと、はしかは20度前後の気温の時期にウイルスが広がりやすいという特徴があるため、気温の上昇など季節的