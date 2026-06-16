漫画『キャプテン翼』の世界巡回アート展「キャプテン翼 ONE WORLD ONE TEAM Art Exhibition 2026-」が開催されることが決定した。第1弾として、サンフランシスコ展が開催となり、ニューヨーク展は7月17日より開催。あわせてニューヨーク展に関連し、世界に1点の作品「No.001 Captain Tsubasa」を対象としたウェブオークションを実施する。【画像】世界平和テーマ！展示される『キャプテン翼』描き下ろし新作イラスト展示会は