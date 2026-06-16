熊本県子ども・子育て会議が開かれ、県が進める「よかボス企業」登録制度のあり方などについて話し合われました。会議には、保護者や保育・教育機関のほか企業の代表や有識者など委員14人が出席しました。そして、県が昨年度から始めた「こどもまんなか熊本」の計画や今年度の方針が報告されました。 この中で、結婚や出産後も安心して働ける職場づくりを宣言した企業を県が登録する「よかボス企業」を調べたところ、「よかボ