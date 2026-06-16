主演の黒木華とバディ役の野呂佳代によるカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜後10：00）の第9話が、15日に放送された。以下、ネタバレを含みます。【写真】「おいら、ニキネキのために…」風間役・梶裕貴がアップした選挙ビラ本作は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、すべてを失った与党幹事長の娘で秘書の星野茉莉（黒木）が、偶然出会った政治素人のスナックママ・月岡あかり（野呂）を