J2新潟は2月から今月まで行われた特別大会「明治安田J2・J3百年構想リーグ」を西A組2位、全体では7位で終えた。長い手足と鋭い反応で好セーブを連発して存在を示したのが、今季加入のGKバウマン（30）。シーズン終盤に左肋骨の骨折で離脱となったが、守備面で大きく貢献した守護神が、自身のプレーやチーム状況など今季の戦いを振り返った。（取材・構成、西巻賢介）――今季を終えて。「新加入で15試合プレーし、DF面での