歌手で俳優の木村拓哉が、山崎まさよしの代表曲「セロリ」をカバーすることが決定した。あす17日から、各音楽配信サービスで配信リリースされる。【画像】木村拓哉がカバー！「セロリ」ジャケット写真同企画は、昨年9月にデビュー30周年を迎えた山崎のスペシャル企画第2弾によるもの。今年1月に配信されたDISH//による「One more time, One more chance」のカバーに続く、30周年記念プロジェクト。発表前には「山崎まさよしと