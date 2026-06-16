アメリカ・ロサンゼルスでは現在、イラン代表とニュージーランド代表による初戦が行われていますが、スタジアム周辺では抗議デモが行われています。現地から中継です。ロサンゼルスのスタジアム前です。現在も多くの人が残っており、抗議の声をあげています。ロサンゼルスにはイラン国外最大のイラン系コミュニティがありますが、多くがイランの現体制による迫害から逃れてきた人々です。現場では、現体制のもとに結成されたチーム