俳優の福士蒼汰が１６日、都内で行われた総合ＩＴ企業「デル・テクノロジーズ」の新製品発表会に出席。ＡＩを使った役作り法を明かした。福士は同社のブランドアンバサダーに就任し、「ＰＣというものは身近な存在でもあるので、本当にうれしい」と喜びを口にした。仕事でもＰＣはよく使うと言い、「僕はＡＩを使って役作りとか細かい情報を勉強したりする」と告白。新製品のノートＰＣ「ＸＰＳ１３」はＡＩ機能に優れてお