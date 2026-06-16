さいたま地裁川越支部＝埼玉県川越市埼玉県川越市のさいたま地裁川越支部で5月、トイレの一部が焼損する火災があり、県警は16日、建物内で放火しようとしたとして、現住建造物等放火未遂の疑いで、無職野上岩夫容疑者（80）＝同県毛呂山町＝を再逮捕した。壁の一部や便器、段ボール箱が焼損したが、箱は元々置かれていなかったため県警が捜査していた。逮捕容疑は5月25日午前10時半〜11時25分ごろ、川越支部別館3階の男子トイ