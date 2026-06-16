女優の永作博美（55）が16日までに自身のインスタグラムを更新。主演したTBS「時すでにおスシ!?」(火曜後10・00）の撮影後の“息子”中沢元紀（26）とのオフショットを公開した。「最終話放送からしばらく経った気になっていましたが、そうでもなかった。んん、、５日？笑。時間の感覚が面白過ぎて、爆裂だわ」とつづった永作。「最終話の新幹線のシーン。渚撮了」とつづり、中沢とのショットを披露した。「無事撮り終えて