国民民主党の玉木代表は16日、立憲民主党の古賀千景議員が「豊かな子どもたちは自衛隊とかならない」などと発言したことについて、「自衛隊・防衛省の職員、家族の皆さんに対する侮辱だ。あってはならない発言だ」と厳しく批判した。古賀議員は15日の参議院決算委員会で、大学卒業以来約30年にわたって福岡県内の小中学校に勤務した経験をもとに、「私も教えた子がいっぱい自衛隊にいるんです。いっぱい苦しんでますよ。でも、分か