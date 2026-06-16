日本銀行は先ほどまで行われていた金融政策決定会合で、4会合ぶりに利上げを決めました。政策金利を31年ぶりの水準となる1％程度に引き上げます。日銀は先ほどまで開いていた金融政策決定会合で、政策金利を現在の0.75％程度から1％程度に引き上げることを賛成多数で決めました。原油高を背景に物価が想定以上にあがるリスクがあるとして利上げに動きました。1％の政策金利は1995年以来、31年ぶりの高い水準となります。また、現在