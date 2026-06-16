サッカー日本代表のものまねで４年に１度脚光を浴びる「ものまねブルー」公式Ｘが１５日、更新され、「メディア関係者各位」として、オランダ戦の「再現の準備が整っております」と呼びかけた。「ものまねブルー」公式Ｘは「鎌田大地選手の１ミリ中村敬斗選手のゴールファンダイク選手の圧倒的な身長ものまねブルー、鎌田大二、中村系統、不安ダイクにて、再現の準備が整っておりますのでお気軽にご連絡ください」と呼び