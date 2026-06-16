日本銀行は１６日の金融政策決定会合で、政策金利である短期金利の誘導目標を０・７５％程度から１％程度に引き上げることを決めた。昨年１２月以来の利上げで、政策金利は１９９５年以来、約３１年ぶりの水準となる。決定会合では国債の買い入れ額の減額計画についても議論し、２７年４月以降は減額を停止することを決定した。１６日午後の決定会合終了後の記者会見には、病気治療のための入院で欠席した植田和男総裁に代わ