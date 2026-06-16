◇ナ・リーグカブス−ロッキーズ（2026年6月15日シカゴ）カブスは15日（日本時間16日）、本拠地でロッキーズと対戦し5−4とサヨナラが勝ち。貯金は3となった。劇的なサヨナラ勝ちに本拠地のファンは大熱狂となった。4−4に追いついた9回無死満塁で、マット・ショー右翼手が押し出し四球を選び粘り勝ちした。先発の今永昇太投手は6回途中1失点の好投。前日（14日）にラスベガスで球団記録の23得点を24安打の猛打でマー