日銀は15日から開いている金融政策決定会合で利上げを決める方向で議論していて、政策金利は1％程度と、31年ぶりの水準になる可能性が高まっています。家計への影響についてフジテレビ智田解説副委員長の解説です。日銀の利上げで、住宅ローン金利は上昇して負担が増える一方、預金金利が上がって恩恵を受ける面もあります。こちらの試算では、家計全体では1世帯あたり年間およそ2万円のプラスです。ただ、住宅ローンなどを抱える