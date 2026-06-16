サッカー元日本代表でタレントの丸山桂里奈さんが15日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップの日本戦について全力応援を誓いました。【写真を見る】【 丸山桂里奈 】W杯初戦ドローに興奮！「本並さんはやはりザイオンが好き、私は堂安」丸山さんは「W杯いよいよ始まりました」「日本戦は夫婦でお仕事でした」と報告。夫・本並健治さんと夫婦揃って仕事だったことを伝えました。続けて、「0-1から1-1、1-2から2-2