【PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT】 開催期間：6月16日～6月29日 開催場所：JR新宿駅 南改札内「新宿ベース」 MSYのブランド「GRAPHT」は、「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」（以下、「POP UP STORE in JR新宿駅」）を6月16日から6月29日までJR新宿駅南改札内「新宿ベース」で開催する。 「POP UP STORE in