「節約しようと思っても、なぜか無駄遣いを繰り返してしまう」。そんな悩みを抱える人は少なくありません。実は、衝動的な消費行動には遺伝的な要因が関係している可能性があるといいます。本記事では『最新科学が解き明かした お金と脳の残酷な真実』(菅原道仁/秀和システム新社)から、浪費癖と脳・遺伝子の意外な関係について紹介します。○浪費癖は事前にプログラムされている「また無駄遣いをしてしまった……次こそは気をつけ