【「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」展示】 期間：6月23日～ 場所：SEGA STORE TOKYO （東京都渋谷区宇田川町 15-1 渋谷 PARCO6階） セガは、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」35周年プロジェクトの一環として、DNAフィギュア「SONIC THE HEDGEHOG DNA FIGURE」を渋谷 PARCO 6階「SEGA STORE TOKYO」にて6月23日より期間限定で展示する。 DNAフィギュアとは