パドレスのマニー・マチャド内野手（３３）に驚きのトレード報道が噴出している。チームは１５日（日本時間１６日）の敵地カージナルス戦で、相手先発の元ドジャース・メイの前に０―３で完封負け。マチャドが７回一死二塁から放った左前打でノーヒットノーランを阻止するのがやっとで、わずか１安打の低調ぶりだった。マチャド自身は昨年７月に３５０本塁打、２０００安打の偉業を達成した実力者だが、今季は打率１割７分７厘