俳優の和田正人が１６日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。アフリカの小国・カーボベルデの大健闘に驚きの声をあげた。サッカーの北中米Ｗ杯で、１５日、アフリカ代表のカーボベルデが、優勝候補のスペインと対戦。０―０のスコアレスドローとなり、勝ち点１をもぎ取った。人口５０万人ほどの、世界的にもあまり知られていない小国が、強豪相手に大健闘を見せたことで、センセーションを呼んでいる。和田も「ＦＩＦＡランク２