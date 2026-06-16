ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』より、天野叶愛（ボニー役）や白山乃愛（ブレイズ役）ら15名の日本版声優陣が一挙解禁された。【写真】ウッディたちおもちゃが集まる『トイ・ストーリー５』場面カット世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子どもたちも夢中になっているハイテクおもちゃが登