伊東健人が、2026年7月28日に東京・Veats Shibuyaにて開催する＜4th LIVE“Bubblegum”＞のチケット先着販売を、6月17日19時より開始することを発表した。本公演は平日夜の開催となり、伊東健人ならではの熱量あふれるライブパフォーマンスを楽しめる一夜となる。チケットは一般チケットに加え、バングルライトとインスタントフォト風カードキーホルダーが付属する「グッズ付きチケット」も販売。今回は先着受付となり、予定枚数に