伝記映画『Michael／マイケル』で、“キング・オブ・ポップ”ことマイケル・ジャクソンを演じた実の甥ジャファー・ジャクソン。役作りのため、マイケルと家族が暮らしていた「ヘイヴンハースト邸」で過ごしたことは知られているが、その旧宅には家具がまったくなかったという。【写真】旧宅で動きを研究“マイケル”として完全になりきるジャファー・ジャクソンアメリカ公開に合わせて行われたInterview誌のインタビューで、