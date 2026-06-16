山崎まさよしが、デビュー30周年のスペシャル企画第2弾として木村拓哉がカバーした「セロリ」を、6月17日0時に配信リリースすることを発表した。第1弾として、2026年1月にリリースしたDISH//による「One more time, One more chance」カバーと同様に、「“山崎まさよしと親交のあるアーティスト”によるトリビュート楽曲が配信」とだけ事前にアナウンスされていた今回のスペシャル企画。今回木村拓哉がカバーする「セロリ」は、山