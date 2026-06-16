M-1グランプリ2022準優勝のお笑いコンビ「さや香」の石井が16日にInstagramを更新。マイケル・ジャクソンに扮したソロショットを披露すると、ファンから「なぜこんなにもおもろくなれるのか」「違和感なくてびっくり」といった反響が寄せられた。【写真】どうなってんの!?さや香・石井、衝撃の腹巻き姿石井が「マイケルジャクソンでおま」と投稿したのは自身のソロショット。写真には1982年リリースの『スリラー』を彷彿とさ