日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。格上オランダから勝ち点1を奪った日本の戦いに列島が沸いた中で、オランダが採った戦術がファンを仰天させた。大一番のオランダ戦で日本は3-4-2-1の布陣でスタート。ただ、1-2と勝ち越