グラビアアイドル、タレントの山田あいが16日にInstagramを更新。タイトなミニ丈ワンピース姿を披露すると、ファンから「素敵」「破壊力抜群」といった反響が寄せられた。【写真】“土下座”謝罪が話題・グラドル22歳、抜群プロポーション披露水着ショットも（13枚）山田が「やっぱりタイ料理大好き」と投稿したのは自身のオフショット。タイ料理店の前で撮影された写真には、タイトなミニ丈ワンピース姿で佇む様子が収めら