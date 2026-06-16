©VLASTK-POPバーチャルアイドル・PLAVEが、6月16日に日本デビュー1周年を迎え、9月より自身初となるワールドツアーを開催することを発表した。＜2026 PLAVE World Tour [KEEP IT MANIC]＞と銘打ったツアーは、韓国・仁川公演を皮切りに、日本・神奈川をはじめ、高雄、バンコク、シンガポール、台北、マカオなどで開催予定だ。特に、韓国では、2025年11月に高尺スカイドームでの公演を成功させたPLAVEが、2026年は仁川文鶴競技