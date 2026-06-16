フリーアナウンサーの皆藤愛子が15日にInstagramを更新。日本代表ユニフォーム姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。【写真】“奇跡の40代”皆藤愛子、かわいすぎるフォトギャラリー！皆藤が「今日のゴゴスマではW杯の話題をお伝えしました寝不足の人ー？？」と投稿したのは、月曜日アシスタントMCとして出演中の情報番組『ゴゴスマ -GO GO!Smile!-』（CBC）のオフショット。写真には、日本代表ユニフォームを着て弾け