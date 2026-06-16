心ゆくまでアイスを堪能した人におすすめのキャンペーンが【サーティワン】で開催中！ 曜日 & 時間限定でオーダーできる「毎週木金土日はよくばりフェス！」は、最大10個までアイスを選べて、テイクアウトできるのも魅力。おうちで涼みながらクールダウンしませんか？ 今回はSNSでも話題になっている「数量限定アイス」をご紹介します。 1個ずつアイスをプラスできるキャンペーン