GLAYが、バンド史上初となるイタリア・ヴェネツィア公演＜HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We♡Happy Swing Vol.4 extra “DREAMY” in VENEZIA＞を、2026年6月13日・14日にリド島のシアター「PALAZZO DEL CASINÒ SALA PERLA」にて開催した。TERUが長年公言していた「ヴェネツィアでのライブ」という夢。その発端は、2016年に開催されたGLAYオフィシャルファンクラブ発足20周年記念ライブでのサプライズ