巨人の山崎伊織投手が１６日、ジャイアンツ球場でライブＢＰに登板。カウント１―１から宇都宮、喜多、石塚と６打席対戦し、２２球を投げて安打性の当たりは１本。最速は１４９キロだった。「しっかりと全力で腕を振れたので、不安は全くないですし、あとはもうちょっと投げていくだけです。元気に投げ終わることを一番にしていたので、よかったです」と振り返った。６年目の今季は開幕前に右肩コンディション不良、５月３日の