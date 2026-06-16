これは友人A子から聞いた話です。不機嫌な態度ばかりで家族に気を遣わせていた父。ある日「もう来なくていい」と言われたA子は、本当に実家へ行くのをやめます。しかし距離ができたことで、不器用な親子関係が少しずつ変わっていくエピソードです。 実家はいつも“父中心”だった A子の父は、とにかくいつも不機嫌な人でした。 仕事で疲れている。家では静かにしたい。 自分のペースを乱されたくない。 その空気