お笑いコンビ「フォーリンラブ」のバービーが公開した、娘とのほほ笑ましいショットが反響を呼んでいる。１６日までにインスタグラムで「朝から寝かしつけられています。かなり強めのトントンが、みぞおちにクリーンヒットしてそのたびに目が覚めます。起きようとすると頭部をベッドに押し付けられるストロングスタイルです」とつづると、ベットで寝ているバービーと娘の写真をアップ。娘が小さな手でバービーの体をトントン