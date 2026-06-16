ReoNaが、TVアニメ『追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する』のエンディング主題歌に、新曲「Lv.1 職業：人間（読み：レベルワン ショクギョウ ニンゲン）」が起用されたことを発表した。本アニメは、講談社『ヤングマガジン』で連載中の累計発行部数300万部超えた作品で、名門剣士の家に生まれながらも“欠陥クラス”と呼ばれる〈重騎士〉の紋章を授かり、家を追放された少年・エルマを主人公に描く異世界ファンタジーだ。